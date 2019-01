Der Glimmstängel wird unwichtiger

Kreis Coesfeld. Es gibt weniger Raucher im Kreis Coesfeld. Der Anteil an der Bevölkerung ist in den letzten Jahren immer weniger geworden. 2005 rauchten noch 41 000 Männer und Frauen ab 15 Jahren von 162 000. Das entspricht einem Anteil von 25,2 Prozent. 2013 fiel dieser auf 21,9 Prozent, 2017 auf 21,7 Prozent. In absoluten Zahlen sind es 2013 und 2017 jeweils 33 000 Personen. Von den 33 000 Rauchern in 2017 waren 18 000 Männer und 15 000 Frauen.

Von Viola ter Horst