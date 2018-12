Busfahrt und Eintritt für Burg günstiger

Kreis Coesfeld. In den Weihnachtsferien erwartet die Fahrgäste der RVM eine Überraschung. In den Schnell-Bussen S60 und S90 gibt es 50 Prozent Rabatt auf alle 9-Uhr-Tages-Tickets. Vom 24. Dezember bis 6. Januar 2019 läuft die Rabattaktion. Mit den Aktionstickets während der Weihnachtsferien werden die ohnehin schon günstigen 9-Uhr-TagesTickets noch attraktiver: Im SchnellBus S60 können fünf Personen von Nottuln nach Münster etwa für 11,30 Euro einen Tag lang fahren so oft sie möchten. Die Tickets gelten nicht nur im S60 oder S90, sondern auch in den daran anschließenden NachtBussen N4 und N8. Die vergünstigten Tickets erhalten Interessierte innerhalb des Aktionszeitraums im Bus beim Fahrer.

Von Allgemeine Zeitung