Teurere Fahrkarten: Kreis stellt sich quer

Kreis Coesfeld. Um durchschnittlich 2,4 Prozent sollen die Preise für Bus und Bahn im Regionalverkehr 2019 steigen – so jedenfalls sehen die Pläne aus. Der Kreis Coesfeld und weitere Münsterland-Beteiligte stellen sich aber quer. Sie wollen die Preiserhöhung nicht mitmachen. Der Kreistag beschloss in seiner letzten Sitzung einhellig, dass die entsandten Vertreter in den Gremien nicht zustimmen sollen. Auf Münsterland-Ebene gab es bereits eine rote Karte, am Dienstag (18.12.) kommen im Westfalentarif-Ausschuss in Hamm weitere Bus- und Bahn-Beteiligte aus Westfalen zur nächsten und größeren Runde zusammen. „Ich werde das Stimmungsbild aus dem Münsterland entsprechend weitergeben“, so Gerrit Tranel (Coesfeld), Geschäftsführer des Zweckverbands (ZVM) Bus, der unter anderem den Kreis Coesfeld in dem Gremium heute vertritt.

Von Viola ter Horst