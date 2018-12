Pause mit Einspareffekt

Eine Ausnahme bildet die Burg Vischering in Lüdinghausen. Nachdem sie bis einschließlich zum 23. Dezember 2018 regulär geöffnet hat, ist die Burg an Heiligabend geschlossen, wobei um 18 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel stattfindet. Am 25. 12. ist das Museum des Kreises Coesfeld komplett geschlossen, öffnet dann aber vom 26. bis 30. 12. ganz normal seine Tore. An Silvester hat es dann erneut geschlossen – mit Ausnahme des Konzerts um 15.30 Uhr. Am Neujahrstag öffnet die Burg um 13 Uhr. Als kleines „Weihnachtsgeschenk“ des Kreises an die Bürger zum Jahresausklang gibt es vom 26. bis 30. 12. reduzierte Eintrittspreise. Die Billerbecker Kolvenburg befindet sich in der Winterpause – abgesehen vom Konzert am 31. 12. um 15.30 Uhr.