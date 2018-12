Geflüchtete zeigen sich in Porträts

Kreis Coesfeld. „Gib unserer Zukunft ein Gesicht“ – unter diesem Titel steht eine ganz besondere Fotoausstellung, die noch bis Ende Januar im Foyer des Kreishauses I (erstes Obergeschoss) zu sehen ist. Am kreiseigenen Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld nahmen junge Geflüchtete an einem Fotoprojekt teil, das ihre Integrationserfahrungen lebendig werden ließ.