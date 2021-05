Lust auf Freibad und Konzerte

Kreis Coesfeld. Freibad und Konzerte, Fitness und weitere Trainingsmöglichkeiten: Der Start der Modellprojekte im Kreis Coesfeld stieß auf „große Resonanz“, freut sich Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. In Coesfeld und Billerbeck begann die Freibadsaison, in Lüdinghausen nahm das Klutensee-Bad mit dem Schwimmbad den Betrieb auf. Und auch das erste Open-Air-Konzert auf Burg Vischering stand an, zwei weitere folgen.

Von Allgemeine Zeitung