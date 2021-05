Der Mann mit der guten Nase für Brot

Rund 120 Brote von Bäckern aus dem Kreis Coesfeld testet der professionelle Brotprüfer in diesen Tagen auf Einladung der Kreishandwerkerschaft.

Der 58-Jährige ist einer von drei hauptberuflichen Brotprüfern in Deutschland. Ein Raum im Gebäude der Kreishandwerkerschaft in Coesfeld dient in diesen Tagen als sein Arbeitsplatz. Es duftet schon von weitem nach Brot.

Schmalz holt ein Graubrot aus dem Brot- und Brötchenberg hervor. Er presst seinen Daumen auf den Laib. „Das Brot muss elastisch sein, wenn der Daumendruck drin bleibt, kann es sein, dass es teigig schmeckt,“, sagt Schmalz. Getestet wird alles. Geruch, Aussehen, Elastizität, Kruste, Geschmack. In der Kruste stecken rund 80 Prozent der Aromen, sagt Schmalz. Und sie erzähle davon, wie das Brot gebacken wurde. „Die kleinen Blasen hier“, sagt Schmalz und zeigt auf ein Brot mit hellbrauner Kruste „zeugen davon, dass der Teig lange Zeit zum Gehen bekam“. Ein Pluspunkt.

Karl-Ernst Schmalz testet nahezu täglich Brote und Brötchen. 5000 bis 6000 pro Jahr. Am Tag bis zu 60. Satt hat er das Brot nicht, auch wenn er gerade mal wieder stundenlang das vielseitige Nahrungsmittel unter die Lupe genommen hat. Eine Schnitte zum Abendbrot mit Käse oder ein Stück Brot zur Suppe, „das hat was“. Oder Pumpernickel „mit Bütterken und Weißbrot oben drauf“. Etwas Typisches aus hiesiger Region. Schmalz kommt aus Bocholt aus dem Kreis Borken – Pumpernickel hat für ihn auch etwas mit Heimat zu tun. „Jede Region hat ihre Spezialitäten“, weiß Schmalz. „Und jeder Bäcker sein Rezept.“

Aussehen allein zählt für den Experten nie. „Das Weißbrot hier“, sagt Schmalz und zeigt auf ein kleines helles Brot, „sieht gut aus.“ Der Geschmackstest fällt weniger positiv aus. „Zu wenig Salz“, urteilt Schmalz. Das habe nicht nur den Effekt, dass das Brot fad schmecke, sondern Salz verändere auch die Backeigenschaften. „Salz hat einen Effekt auf das Eiweiß“, erklärt der 55-Jährige. Es helfe dabei, dass der Teig bindiger und formbarer werde, ein Teig mit zu wenig Salz sei klebriger.

Für die Bäcker soll die freiwillige Überprüfung ihrer Produkte eine Unterstützung bieten. „Ein Feedback auf ihr mit viel Liebe erzeugtes Produkt.“ Und sie haben die Chance, ein Qualitätssiegel zu bekommen. Für drei Jahre „sehr gut“ in Folge erhält das jeweilige Produkt „Gold“. „Der Test ist somit auch eine Werbung für die Bäckereien“, sagt Schmalz.