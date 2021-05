Noch keine Infektionen durch Modell-Projekte

Am Wochenende sank die Inzidenz im Kreis Coesfeld sogar unter die 50er-Marke. Bleibt dies auch in den kommenden Tagen so, können die Bürger zu Pfingsten in den Genuss weiterer Lockerungen kommen. Die Coronaschutzverordnung des Landes, die negativ Getestete, vollständig Geimpfte und Genesene gleichstellt, sieht bei einer Inzidenz unter 50 an fünf Tagen in Folge unter anderem vor, dass... 0 Gäste in Cafés und Restaurants mit Negativ-Test auch drinnen bewirtet werden dürfen. 0 Freibäder ihre Liegewiesen (auch außerhalb des Modellregion-Projekts) für negativ Getestete öffnen dürfen. 0 in Hotels die Kapazitätsbegrenzung entfällt. 0 private Veranstaltungen im Außenbereich mit maximal 100 Personen zulässig sind, in Innenräumen mit maximal 50 Personen – jeweils mit negativem Testergebnis 0 die Testpflicht für Einkäufe im Einzelhandel entfällt.

Gerade letzteres hatte kürzlich für Unmut gesorgt. Die Tatsache, dass Kunden plötzlich ein negatives Testergebnis vorweisen mussten, haben die Einzelhändler eher als eine Verschärfung als eine Lockerung empfunden – auch wenn im Gegenzug eine vorherige Terminvereinbarung hinfällig wurde.

Eine Überraschung gab es indes am Wochenende im Impfzentrum in Dülmen, als eine unvorhergesehene Lieferung von rund 1000 Biontech-Impfdosen eintraf. Um keinen Impfstoff verfallen zu lassen, durften die Mitarbeiter des Impfzentrums auch ihren Freunden und Bekannten kurzfristig Termine anbieten. Wie es seitens der KVWL hieß, habe man die Impfpriorisierung in diesem Fall aufgehoben, da nicht genügend Impflinge der Priorität 2 und 3 kurzfristig erreichbar gewesen wären. | Westfalen