54 Neue Infektionen am Montag

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag gleich 54 neue Corona-Infektionen, zusammengerechnet übers Wochenende: aus Ascheberg (1), Billerbeck (3), Coesfeld (4), Dülmen (21), Havixbeck (1), Lüdinghausen (14), Nordkirchen (2), Nottuln (2), Olfen (3), Rosendahl (1) und Senden (2). Derzeit sind insgesamt 315 Menschen infiziert. Aktuell werden 27 an Corona erkrankte Personen stationär behandelt, davon ist in drei Fällen eine intensivmedizinische Betreuung notwendig. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt im Kreis Coesfeld laut Berechnung des Kreisgesundheitsamtes bei 64,7. Bislang wurden im Kreis Coesfeld 78 236 Erstimpfungen (35,4 Prozent der Bevölkerung des Kreises Coesfeld) und 21 717 Folgeimpfungen (9,8 Prozent) vorgenommen.