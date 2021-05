CDU kürt heute Bundestagskandidaten

Kreis Coesfeld (vth). Die CDU kürt am heutigen Dienstag ihren Bundestagskandidaten für den hiesigen Wahlkreis 127 Coesfeld - Steinfurt II. Als Kandidat tritt bekanntlich erneut Marc Henrichmann aus Havixbeck an. Weitere Interessenten sind nicht bekannt. Aus dem Wahlkreis kommen rund 60 CDU-Vertreter aus den Kreisen Coesfeld und Steinfurt zusammen, um ihren Kandidaten zu wählen. Vor dem Hintergrund von Corona weniger als sonst. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr auf der Freilichtbühne Flamschen in Coesfeld. Es gilt auch draußen und an den Plätzen Maskenpflicht. Die CDU fordert die Wahlvertreter auf, vor der Versammlung einen Corona-Schnelltest durchzuführen. Im Anschluss wählen die Vertreter der CDU Kreis Coesfeld noch die Vertreter für das Aufstellungsverfahren zur Landesliste.

Von Viola ter Horst