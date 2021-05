„Sie alle leisten unglaublich viel“

Die Rückmeldungen der Bevölkerung zum Impfzentrum, bei dem das DRK mitwirkt, aber auch in den nunmehr kreisweit 20 DRK-Teststationen seien durchweg positiv. Der Dank geht auch an Vorstand Christoph Schlütermann und den kreisweit über 1200 hauptamtlichen DRK-Mitarbeitern. „Sie alle leisten in der Coronakrise trotz mancher Einschränkung unglaublich viel“, so Püning.