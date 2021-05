Impftermine sind Samstag und Sonntag

Kreis Coesfeld. Die 800 Impftermine, die der Kreis Coesfeld an diesem Wochenende per Losverfahren ausschließlich an Personen über 60 Jahren vergibt, finden am Samstag (8. 5.) und Sonntag (9. 5.) im Impfzentrum Dülmen statt und nicht, wie der Kreis fälschlicherweise berichtet hat, am kommenden Freitag. Für dieses Kontingent mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca können sich bis Sonntag, 2.5., 17 Uhr ausschließlich Personen ab 60 Jahren über die Internetseite Seite impfen.kreis-coesfeld.de registrieren. Für die Anmeldung ist nur das Eintragen von Name, Vorname und E-Mailadresse sowie der Bestätigung des Alters und der Einverständniserklärung erforderlich. Ab Montag, 3.5., werden unter allen eingetragenen Personen 800 ausgelost.

Von Allgemeine Zeitung