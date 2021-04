Übers Wochenende 65 Neuinfektionen

Kreis Coesfeld (vth). Gleich 65 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreis-Gesundheitsamt über das Wochenende: Vier aus Ascheberg, acht aus Coesfeld, 17 aus Dülmen, eine aus Havixbeck, elf aus Lüdinghausen, eine aus Nordkirchen, neun aus Nottuln, sechs aus Olfen, eine aus Rosendahl und sieben aus Senden. Die Neuinfektionen sind nach Angaben des Kreises nicht auf punktuelle Geschehnisse zurückzuführen, sondern verteilen sich diffus. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt noch immer unter 100: Am Montag bei 92,9. In NRW sind es damit nach wie vor zwei Regionen, in denen sich der Wert unter 100 befindet: der Kreis Coesfeld und der Kreis Höxter (76,3). Die Corona-Notbremse greift im Kreis Coesfeld deswegen noch nicht. Aktuell sind insgesamt 400 Personen infiziert. In den Krankenhäusern werden 29 an Corona erkrankte Personen stationär behandelt. Davon befindet sich ein Mensch auf der Intensivstation.

Von Viola ter Horst