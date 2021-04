Austausch über Radverkehrsnetze

Kreis Coesfeld. Was ist ein Radverkehrsnetz? Wie kann man Velorouten überregional ausbauen? Welche Möglichkeiten haben Politiker in Kreistagen und Stadträten? Diese Fragen sollen am 21. April um 19.30 Uhr in einem ca. 90-minütigem Webinar der Grünen im Kreis Coesfeld thematisiert werden. Hierzu wurde Mathias Raabe, der Zuständige für Mobilität aus der Kreisverwaltung, eingeladen. Die Zuhörer haben die Möglichkeit, auf die individuellen Herausforderungen ihrer Region einzugehen. „Wir erhoffen uns durch dieses Webinar einen Kompetenzgewinn beim urgrünen Thema Radverkehrsförderung“, betont Richard Mannwald, Beisitzer im Kreisvorstand und Organisator der Veranstaltung. Außerdem wolle man die Möglichkeiten einer überregionalen Förderung des Radverkehrsnetzes diskutieren, gemeinsam mit Kommunalpolitikern aus dem ganzen Münsterland. Teilnahmelink unter www.gruene-coe.de unter „Aktuelles“.

Von Allgemeine Zeitung