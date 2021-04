Laschet stehe für einen klaren Wertekompass. „!Er hat ein Modernisierungsjahrzehnt ausgerufen und damit einen Nerv getroffen“, erklärt der CDU-Parlamentarier. Er begrüße, dass sich die Union nun geschlossen hinter einem Kandidaten versammle, der sich inhaltlich deutlich zu einem Aufbruch bekenne: Zu weniger Bürokratie, zur Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie und zu einem neuen Schub für Digitalisierung und Bildung. Die Zusage von Söder, Laschet zu unterstützen, sei das richtige Signal.

„Laschet kann Kanzler“, so Henrichmann. Dass er beharrlich und durchsetzungsstark sei, habe er in den zurückliegenden Wochen bewiesen. „Wir hatten zwei absolute Top-Bewerber“, erklärt Henrichmann. Auch deshalb lasse sich die Frage der Kandidatur nicht einfach nebenbei und schnell abräumen.

„Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass sich beide Bewerber rascher geeinigt hätten. Da haben wir als Union kein gutes Bild abgegeben“, meint Henrichmann. Der heimische Abgeordnete ist überzeugt, dass die Diskussion über die Kandidatur der Union im kommenden Wahlkampf nicht schade. „Das war letztlich ein normaler, demokratischer Prozess.“ Die Personal-Frage sei nun geklärt, jetzt gehe es ausschließlich um Inhalte.

Die Entscheidung sei im CDU-Vorstand gut aufgehoben gewesen, so Henrichmann auf die Frage, ob die Basis hätte stärker eingebunden werden sollen. „Der Vorstand der CDU ist von Delegierten gewählt worden, die wiederum in ihren Ortsverbänden, also von der Basis, bestimmt worden sind“, sagt er.