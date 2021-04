Polizei warnt vor Taschendieben

Kreis Coesfeld. Am Wochenende kam es im Kreisgebiet erneut zu mindestens fünf Taschendiebstählen bei älteren Bürger. In Verbrauchermärkten schlugen die Täter unentdeckt zu und entwendeten die Geldbörsen ihrer Opfer aus Handtaschen und Rücksäcken. Bereits am Freitag berichtete die Polizei über zwei weitere Fälle in Dülmen. Nun kommen mindestens zwei in Senden, einer in Nottuln, einer in Billerbeck und einer in Dülmen, Buldern hinzu. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Von Allgemeine Zeitung