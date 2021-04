57 neue Corona-Fälle

Kreis Coesfeld. Aus Ascheberg (9), Billerbeck (3), Coesfeld (7), Dülmen (9), Havixbeck (5), Lüdinghausen (9), Nottuln (6), Olfen (3), Rosendahl (3) und Senden (3) meldet das Kreisgesundheitsamt seit der letzten Coronameldung insgesamt 57 Neuinfektionen. Derzeit sind 351 Personen aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert. 26 an Corona erkrankte Personen werden aktuell stationär behandelt, davon ist in drei Fällen eine intensivmedizinische Betreuung notwendig. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt am Montag bei 80,2. Für den Kreis Coesfeld hat die Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) 35 851 Erst- und 12 584 Folgeimpfungen dokumentiert, die von mobilen Impfteams, in Arztpraxen und im Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen durchgeführt wurden.

