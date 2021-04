Kreis: Viele 79-Jährige noch ohne Termin

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld macht 79-jährige Bürger darauf aufmerksam, sich fürs Impfen anzumelden. „Viele Impftermine für die 79-Jährigen (Jahrgang 1941) wurden noch nicht gebucht“, stellt die stellvertretende Leiterin des Impfzentrums des Kreises, Sandra Deuker, überrascht fest. Nicht nur am kommenden Wochenende stehen die Impfteams am Impfzentrum des Kreises Coesfeld für die Impfungen mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer in Dülmen für weitere noch nicht gebuchte Impfungen bereit. Um das Ziel von möglichst vielen Impfungen entsprechend der Priorisierungen vornehmen zu können und so viele Menschen mit einem Schutz vor dem Coronavirus zu versehen, bittet sie die Impfberechtigten von dem Impfangebot rege Gebrauch zu machen. Terminbuchungen unter Tel. 0800/ 116 117 02; online: www.116117.de.

Von Allgemeine Zeitung