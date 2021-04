Im Dezember hatte der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende in einem Brief an alle CDU-Mitglieder im Kreis Coesfeld seinen Wunsch nach einer erneuten Kandidatur geäußert und um das Vertrauen und die Unterstützung sowohl der Mitglieder als auch des Kreisvorstandes geworben.

Anfang März machte bereits der CDU-Vorstand seines Heimat-Gemeindeverbandes Havixbeck einen offiziellen Vorschlag für die Aufstellungsversammlung am 11. Mai. Nun folgt die einstimmige Unterstützung seitens des CDU-Kreisvorstandes und der CDU-Kreistagsfraktion. Die breite Zustimmung unterstreiche das Vertrauen in den 44-jährigen Christdemokraten, so der Vorstand. Der Havixbecker mache in Berlin und im Wahlkreis, zu dem auch die drei Gemeinden Altenberge, Laer und Nordwalde im Kreis Steinfurt gehören, „einen ausgesprochen guten Job“, wie es zusammengefasst aus den Reihen der vorschlagenden Gremien heißt.

In seiner ersten Wahlperiode, „in der man erst einmal ganz viel Neues dazulernen muss“, wie der Abgeordnete selbst sagt, habe sich Henrichmann rasch in seinen Schwerpunkt Innenpolitik eingearbeitet. Darüber hinaus habe er viele Anliegen der Menschen im Wahlkreis nach Berlin transportiert und dort in zahlreichen Fragen konkrete Lösungen für die Bürger erreicht.

Die offizielle Aufstellungsversammlung mit Delegierten aus den Orten des Wahlkreises findet am 11. Mai statt. Ein weiterer Kandidat, etwa aus dem Kreis Steinfurt, ist nicht bekannt.