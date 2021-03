Impfungen von Pflegebedürftigen zu Hause möglich

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld und die Kassenärztliche Vereinigung weisen darauf hin, dass für bettlägerige Personen Impfungen in der eigenen Häuslichkeit vereinbart werden können, wenn die bettlägerige Person in Pflegegrad 4 oder 5 eingestuft ist. Mitgeimpft werden können im Rahmen der aufsuchenden Impfung dann bis zu zwei Kontaktpersonen. Für über 80-Jährige, die bettlägerig sind, gibt es, unabhängig von einem eventuellen Pflegegrad, ebenfalls ab sofort dieses Impfangebot in den eigenen vier Wänden. Um einen Termin zu vereinbaren, sollen sich die Betroffenen an die behandelnde Arztpraxis wenden. Es ist, wie immer, etwas Geduld notwendig.

Von Allgemeine Zeitung