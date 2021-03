Wer hat den Rotmilan gesehen?

Kreis Coesfeld. Der Rotmilan ist ein beeindruckender Greifvogel, der in den letzten Jahren im Kreis Coesfeld häufiger zu beobachten ist. Die umgangssprachlich auch Gabelweihe genannte Art ist auf Grund seiner roten Färbung und seines gekerbten Schwanzes nahezu unverwechselbar. Über die Hälfte der Weltpopulation brütet in Deutschland, weswegen wir eine besondere Verantwortung für den Schutz dieser Art haben. Das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, der Nabu Kreis Coesfeld und der Kreis Coesfeld möchten möglichst viel über die Verbreitung des Rotmilans wissen, um die Art in Zukunft besser schützen zu können. Die Naturschützer bitten alle Bürger im Kreis Coesfeld, die Augen offen zu halten und aktuelle Beobachtungen des Rotmilans aus dem Kreisgebiet mitzuteilen. Am besten mit Datum, Telefonnummer für eventuelle Rückfragen sowie einer Kartendarstellung, an: rotmilan@naturschutzzentrum-coesfeld.de

Von Allgemeine Zeitung