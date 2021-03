30 weitere Neuinfizierte

Kreis Coesfeld. 30 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt aus Ascheberg (1), Coesfeld (4), Dülmen (5), Havixbeck (5), Lüdinghausen (4), Nordkirchen (1), Nottuln (2), Rosendahl (2) und Senden (6). Aktuell sind 221 Personen infiziert. Sechs an Corona erkrankte Personen werden zurzeit stationär behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung ist in keinem Fall notwendig. Der Sieben-Tage-Wert an Neuinfektionen lag am Donnerstag bei 55,3. Die Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) listet für das Kreisgebiet bisher 21 947 Erstimpfungen und 8525 Folgeimpfungen auf, die von mobilen Impfteams und im Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen durchgeführt wurden. Unter www.impfzentrum-coesfeld.de stehen Antworten zu den wichtigsten Fragen zur Corona-Schutzimpfung. Das Infotelefon des Kreises ist unter 02541 /18-5480 von montags bis sonntags von 8 bis 16 Uhr für Fragen an das Impfzentrum des Kreises Coesfeld zu erreichen.

Von Allgemeine Zeitung