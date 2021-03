Bis zu zehn Prozent falsch im Impfzentrum

Kreis Coesfeld. Klaus Aßhoff weiß nicht mehr weiter. „Keiner kann mir Informationen geben“, sagt der Leser unserer Zeitung aus Warendorf, der schon vor Wochen für seinen schwer erkrankten Bruder aus dem Kreis Coesfeld einen Termin im Impfzentrum in Dülmen organisiert hat. „Er hat ein hausärztliches Attest bekommen“, berichtet Klaus Aßhoff. Nach etlichen Anläufen klappte schließlich die Anmeldung über das Anmeldeportal der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL). Endlich zum Impftermin – und dann eine Abweisung beim Impfzentrum in Dülmen. „Ihm wurde erklärt, er sei dort falsch und solle sich an seinen Hausarzt wenden“, berichtet Klaus Aßhoff. Der Aufwand, die Anreise, alles umsonst. Klaus Aßhoff ärgert sich besonders darüber, dass „man als Bürger keine Auskunft erhält und keiner etwas Genaues weiß“. Bei der Anmeldung auf dem Online-Portal der Kassenärztlichen Vereinigung sei nach dem Eintragen der Daten kein Hinweis gekommen, dass das Impfzentrum nicht zuständig sei. „Statt dessen bekommt man eine Bestätigung des Termins. Von daher dachte ich, alles sei in Ordnung.“ Seine telefonische Nachfrage bei der Bundes-Hotline und der KVWL nach der Abweisung in Dülmen habe ergeben, dass man noch nicht wisse, wann Hausärzte in NRW mit Impfungen beginnen. Auch sein Hausarzt könne nicht sagen, wann bei ihm Impfstoff eintreffe.

Von Viola ter Horst