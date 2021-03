Corona: Diffuses Ausbruchsgeschehen

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch 25 neue Corona-Infektionen. Bis auf einige wenig punktuelle Ausbruchsgeschehnisse verteilen sich die Infektionen im Kreis Coesfeld wieder weitestgehend diffus. Aus Ascheberg (6), Billerbeck (1), Coesfeld (4), Dülmen (6), Havixbeck (1), Lüdinghausen (3), Olfen (1), Rosendahl (2) und Senden (1) stammen die 25 Neuinfektionen. Derzeit sind 209 Personen aktiv infiziert und neun an Corona erkrankte Personen werden zurzeit stationär behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung ist laut Kreis in keinem Fall erforderlich. Seit dem ersten Auftreten der Pandemie wurden 4191 positive Befunde für den Kreis Coesfeld erfasst. Davon gelten 3903 Personen als genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 51,7. Insgesamt sind 79 Menschen verstorben. Im Impfzentrum des Kreises Coesfeld in Dülmen haben sich 16 369 Personen impfen lassen. Dazu kommen die Impfungen der mobilen Impfteams. Zusammengerechnet sind es 21 505 Erstimpfungen und 8524 Folgeimpfungen, die von mobilen Impfteams und im Impfzentrum durchgeführt wurden.

Von Allgemeine Zeitung