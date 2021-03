Junge Menschen können mitreden

Kreis Coesfeld. Am heutigen Mittwoch, 24. März, können im Kreis Coesfeld von 16 bis 19 Uhr junge Menschen an der digitalen Veranstaltung „Dialog mit der jungen Generation“ zur deutschlandweiten Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle teilnehmen. In dem Online-Dialog sollen sich zum Beispiel Schüler und Studierende einbringen und gemeinsam Fragen erörtern. Interessierte können sich für den Online-Dialog per Mail an beteiligung@bfe.bund.de anmelden.

Von Allgemeine Zeitung