Bürger haben am Donnerstag (25. März) die Gelegenheit, sich mit ihrer Idee oder ihrem Projekt in die Klimaschutzarbeit in ihrer Kommune einzubringen. Das Online-Forum bietet nicht nur die Möglichkeit, sich Anregungen für das eigene Projekt zu suchen, sondern auch Mitstreiter zu gewinnen. „Von der Car-Sharing-Initiative, über das Lastenrad bis hin zur Bürgerenergie ist alles möglich. Die Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen freuen sich auf zahlreiche Ideen aus der Bürgerschaft“, so Cornelius Dahm, Klimaschutzmanager des Kreises Coesfeld.

Das Klimaforum startet am Donnerstag, 25.3., um 18.30 Uhr auf Zoom.

0 Anmeldungen sind noch am heutigen Mittwoch (24.3.) bis um 12 Uhr möglich.