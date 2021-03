42 neue Corona-Infektionen

Kreis Coesfeld. Insgesamt 42 neue Fälle einer Corona-Infektion meldet das Kreisgesundheitsamt aus Ascheberg (4), Billerbeck (2), Coesfeld (2), Dülmen (9), Lüdinghausen (11), Nordkirchen (2), Nottuln (3), Olfen (1), Rosendahl (5) und Senden (3). 14 an Corona erkrankte Personen werden zurzeit stationär behandelt. Eine intensivmedizinische Betreuung ist in keinem Fall erforderlich. Aktuell sind zwei Menschen mit der afrikanischen Variante B.1.351 infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt nun bei 60,3. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) wurden für den Kreis Coesfeld bisher 19771 Erstimpfungen und 8067 Folgeimpfungen vorgenommen, die von mobilen Impfteams und im Impfzentrum des Kreises Coesfeld durchgeführt wurden. Zusätzlich erhielten 982 Menschen ihre Schutzimpfung am Freitag und Samstag im Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg. Jeder Person steht einmal in der Woche ein kostenloser Coronaschnelltest zu. Dieser kann im Kreis Coesfeld zum jetzigen Zeitpunkt in einer der 34 offiziellen Teststellen durchgeführt werden. Liste in der FAQ auf www.kreis-coesfeld.de/corona.

Von Allgemeine Zeitung