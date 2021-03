Nur wer buchstäblich „sterbenskrank“ sei, habe Aussicht auf Erfolg. Dies betrifft beispielsweise Personen, die kurz vor einer Chemotherapie stehen, die lungenkrank sind, bzw. deren Lungenfunktion auf ein Minimum reduziert ist und die bei einer Infektion mit dem Coronavirus einen tödlichen Verlauf zu erwarten hätten, erklärt Wermelt weiter.

Wie Hartmut Levermann von der Pressestelle des Kreises Coesfeld erläutert, müsse zunächst der behandelnde Arzt des Antragstellers ein „qualifiziertes Zeugnis“ ausstellen, das bescheinigt, dass die Person vorrangig geimpft werden müsse. Den Antrag senden die Betroffenen an einzelfall@ impfzentrum-coesfeld.de oder an das Impfzentrum in Dülmen. „Dieses entscheidet aber nicht final darüber, sondern die Rentenversicherung“, klärt Levermann auf. Sich nun direkt an die Rentenversicherung zu wenden, helfe nicht weiter. „Diese Anträge dürften direkt abgelehnt werden“, vermutet Levermann. Hintergrund: Das Impfzentrum als vorgeschaltete Instanz trifft eine Vorauswahl der Fälle, die überhaupt Aussicht auf Erfolg haben. „Diese leiten wir an die Rentenversicherung weiter und bekommen dann am selben Tag meistens noch eine Rückmeldung“, berichtet Kai Wermelt.

Indes hofft der Leiter des Impfzentrums Anfang April mit der Immunisierung der über 80-Jährigen durch zu sein und zur Priorisierungsgruppe 2 übergehen zu können. Dazu habe man 1800 zusätzliche Biontech-Dosen beim Land NRW angefordert, das insgesamt wegen des Astrazeneca-Stopps 150 000 Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna bereitstellt. Wegen der ausgesetzten Impfungen mit Astrazeneca musste am Mittwoch auch eine Impfaktion von Menschen mit Behinderungen in Eingliederungseinrichtungen – in diesem Fall in der Marienburg in Coesfeld – abgesagt werden. „Dieser Personenkreis soll nun mit Moderna geimpft werden“, sagt Wermelt. Auch hier seien entsprechend dem Bedarf Impfdosen geordert worden. Ob diese bis zum nächsten geplanten Impftermin am Samstag (20. 3.) ankommen, sei jedoch noch fraglich.

Ein Lichtblick: Da sich am Donnerstag die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) für den weiteren Einsatz von Astrazeneca ausgesprochen hat, könnten nach der Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Impfungen mit dem Vakzin ab heute auch im Kreis Coesfeld fortgesetzt werden.