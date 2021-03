Bei Stornokosten springt der Kreis ein

Eine leidenschaftliche Diskussion entwickelte sich in der Sitzung über Sinn und Zweck solcher Ferienfreizeiten trotz oder gerade wegen der Pandemie. Wolfgang Dropmann (Grüne) sehe sie zwar grundsätzlich positiv, gab jedoch zu bedenken, dass Corona angesichts einer drohenden dritte Welle noch längst nicht verschwunden sei. „Ich stelle es mir sehr schwierig vor und würde so eine Reise mit 60 Kindern nicht organisieren wollen.“ Zudem sei es ein falsches Signal zu sagen: „Plant ihr ruhig, wir übernehmen die Kosten, wenn es nicht stattfindet.“

Diese Gefahr sieht Sozialdezernent Detlef Schütt nicht. „Die Veranstalter überlegen sich in diesem Jahr schon genauer: Was kann ich mir erlauben?“, setzt Schütt auf die Besonnenheit der Träger und glaubt deshalb nicht, dass die Kosten, die dem Jugendamt entstehen, höher sein werden als 2020.

Stefan Holtkamp (CDU) sagte: „Wir sollten weniger Sorge haben, Ausfälle zu kompensieren, sondern die Träger motivieren, im nächsten Jahr neu einzusteigen.“ Auch Heiner Kiekebusch (SPD), nach eigener Aussage selbst lange Pfadfinderleiter, brach eine Lanze für Ferienfreizeiten auch in der Pandemie: „Für viele Kinder sind das sehr wichtige zwei Wochen im Jahr. Die Kinder leiden gerade sehr und erkranken selbst extrem selten“, sprach sich Kiekebusch dafür aus, die „Sozialkontakte wiederherzustellen“. So ein Sommerlager könnte zu einem „guten Start in die Nach-Coronazeit“ werden. „Und selbst wenn Corona kommt, haben wir dort keine Risikopatienten und auch die Lagerleiter sind höchstens 30“, plädierte Kiekebusch dafür, das kalkulierbare Risiko zum Wohle der Kinder in Kauf zu nehmen.

Dem pflichtete Jens Wortmann (Träger der freien Jugendhilfe) bei: „Ich glaube, dass die Erholung nach diesem schlauchenden Jahr den Kindern guttut“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Kreissportbunds.

Ralf Danielczyk (CDU) warb ebenfalls dafür, „angepasste Angebote vorzuhalten, wenn die dritte Welle ausbleibt“. Wie Margarete Schäpers (SPD) plädierte auch Ludger Wobbe (CDU) dafür, optimistisch zu bleiben. „Es geht ja auch darum, den Ehrenamtlichen zu danken und das Signal zu geben, weiterzumachen.“