Innerhalb dieser Zeitspanne hatten sich 21 der 25 Leiharbeiter infiziert. Dieses Ausbruchgeschehen allein, erklärt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, sei für einen Anstieg um zehn Punkte verantwortlich. Wie die aktuellen Coronazahlen des Kreisgesundheitsamts bestätigen, mehren sich auch in fast allen anderen Kommunen die Infektionen. Von den 46 am Mittwoch gemeldeten Neuansteckungen entfallen 14 auf den Ausbruch in Billerbeck, die übrigen 32 verteilen sich jedoch aufs Kreisgebiet. Nur in Coesfeld und Ascheberg gab es keine neuen Fälle.

„Nach einer Bewertung aller Umstände, die zu der deutlichen Steigerung der Anzahl der Neuinfizierten führten, bleiben die seit dem 11. März wirksamen Lockerungen zunächst einmal bis auf Weiteres bestehen“, hält Schulze Pellengahr an geöffneten Museen und Einkaufsmöglichkeiten ohne Termin fest. Ein Grund: Durch das begrenzte Ausbruchsgeschehen in Billerbeck, das bedauerlich sei und genau beobachtet werden müsse, seien jedoch keine weiteren Infektionen zu befürchten. Derzeit liegen laut Kreis keine Erkenntnisse vor, dass die seit einer Woche wirksamen Lockerungen im Einzelhandel zu Infektionsgeschehen geführt haben. „Daher sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass, die Allgemeinverfügung ganz oder in Teilen zu widerrufen“, resümiert Schulze Pellengahr. Ob dies in den nächsten Tagen anders zu bewerten sei, hängt von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Aktuell sind kreisweit 165 Personen infiziert. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 4074 Menschen im Kreis angesteckt, 3832 sind genesen, 77 sind verstorben.

Mit Blick auf die illegale Unterbringung der Leiharbeiter in Billerbeck fordert der DGB-Kreisverband Coesfeld harte Konsequenzen gegenüber der Firma Farm Innovations Team aus Heek. Von der Politik, Kirchenvertretern und caritativen Verbänden fordert DGB-Kreisvorsitzender Ortwin Bickhove-Swiderski eine offene Debatte über den Umgang mit Leiharbeitern. „Wegsehen oder die Augen verschließen hilft nicht weiter, sagt Bickhove-Swiderski. Der Kreis meldet am Mittwochabend indes, dass die vier übrigen Leiharbeiter negativ getestet wurden, aber alle ihre Quarantäne in dem Verwaltungsgebäude verbringen werden.