Freie Bahn für flächendeckende Tests

„Wir können alle sehr zufrieden sein, dieses flächendeckende Angebot machen zu können“, sagt Christoph Schlütermann. So werde man dem Anspruch der Bürger gerecht, die sich „im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten ... mindestens einmal pro Woche“ testen lassen können, wie der Vorstand des DRK-Kreisverbands aus der neuen Testverordnung zitiert. Einen Rechtsanspruch habe der Bürger also nicht, doch Kapazitäten gebe es zurzeit genug. 55 000 Test lägen beim DRK auf Vorrat. Entsprechend der festgestellten Bedarfe würden regelmäßig weitere Tests in China geordert werden. Zudem gebe es beim DRK-Landesverband noch einen Puffer von einer Viertelmillion Tests. Wie viele Menschen die Bürgertests in Anspruch nehmen werden, sei schwer zu sagen. „Das hängt auch davon ab, wie sich die Situation weiter entwickelt und für welche Veranstaltungen ein Test in Zukunft zur Voraussetzung wird“, erklärt Celine Klostermann vom Kreisgesundheitsamt.

Erst kürzlich seien 300 Schüler beim DRK-Testzentrum in Coesfeld vorstellig gewesen, das bereits seit einigen Wochen in Betrieb ist. „Von 300 Schülern wurde glücklicherweise niemand positiv getestet“, berichtet Schlütermann. Dennoch: Wer nach dem Abstrich auf dem Weg nach Hause die Nachricht auf sein Handy bekommt, dass er oder sie positiv ist, muss sich unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. „Diese darf man nur zu einem bestätigenden PCR-Test noch einmal verlassen, der innerhalb von zehn Stunden erfolgen muss“, betont Schlütermann. Das DRK vereinbart mit positiv Getesteten direkt am selben Tag einen Termin für einen solchen Test des „Goldstandards“. Die Betroffenen müssen dann am Testzentrum ihres Ortes im Auto sitzen bleiben, während das DRK-Team den Abstrich vornimmt. Die Meldung an das Kreisgesundheitsamt erfolgt automatisch. „Wir haben im Kreis Coesfeld auch deshalb so niedrige Inzidenzwerte, weil die Kontaktnachverfolgung immer frühzeitig gestartet ist“, sagt Schlütermann, der davon ausgeht, die Testzentren aufrechtzuerhalten, „bis mindestens 60 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sind“.

„Die Zusammenarbeit klappt sehr gut“, lobt Celine Klostermann das DRK. „Wir haben aber auch mehrere interessierte Apotheken, die sich engagieren, und noch die niedergelassenen Ärzte, die sich bei den Tests einbringen“, nennt Klostermann die weiteren Akteure.

Die Testzentren sind zu unterschiedlichen Zeiten zwischen drei und fünf Stunden am Tag geöffnet. Das DRK denkt über zusätzliche Termine in einigen Orten am Karfreitag nach. Termine für einen Abstrich können vereinbart werden unter | drk-teststationen.de/ anmeldung/