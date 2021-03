16 Neuinfektionen und ein Todesfall

Kreis Coesfeld (fs). Der Inzidenzwert steigt wieder leicht an und beträgt am Dienstag 40,3. Dazu beigetragen haben auch 16 Neuinfektionen im Kreisgebiet seit Montag. Weitere Infektionen durch einen größeren Ausbruch in Billerbeck (siehe weiterer Bericht) sind noch nicht in die Statistik eingeflossen. Ein über 60-jähriger Mann aus Olfen ist an Covid-19 verstorben. 124 Menschen sind derzeit im Kreis Coesfeld infiziert.

Von Florian Schütte