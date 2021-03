Gezielte Einkäufe mit Disziplin

Kreis Coesfeld. Einkaufen ohne vorherigen Termin ist derzeit ein Privileg, das viele Bürger am Wochenende in die Mittelzentren des Kreises Coesfeld gezogen hat. Ob dieses Privileg nun den Shopping-Tourismus befördert hat – dazu gehen die Beobachtungen in den Städten Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen stark auseinander. Auch der Kreis selbst ist noch dabei, sich ein detailliertes Bild durch Abfrage bei den einzelnen Ordnungsämtern zu verschaffen, wie Pressesprecher Hartmut Levermann erklärt. Dennoch zeigt eine vorläufige Bilanz: Die Kaufmannschaft ist zufrieden mit dem Auftakt und die Kunden haben sich weitgehend an die Regeln gehalten.

Von Florian Schütte