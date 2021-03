Neue Schülervertreter für den Kreis Coesfeld

Kreis Coesfeld. Im Kreis Coesfeld gibt es eine neue Schülervertretung. Der Vorstand wurde in der Bezirksdelegiertenkonferenz gewählt. Felix Diekmann (Lüdinghausen) und Robin Patschkowski (Senden) sind nun die neuen Bezirksschülersprecher und vertreten damit die Anliegen der Schüler im Kreis Coesfeld. Dem Vorstand gehören außerdem an: Konstantin Eierhoff, Justina Egging, Tina Ekoutzoglou, Valentina C. Sauer, Mara Schulte Eistrup, Asiye Zeria Bahar Tuluk und Finia Wünning. In den ersten beiden Vorstandssitzungen wurden zudem noch Lynn Kaup und Ida Klein als zusätzliche Mitglieder in den Vorstand kooptiert und Jannik Kempkes in das Bezirkssekretariat aufgenommen. Konstantin Eierhoff ist als Finanzreferent gewählt. Die vorläufige Landesdelegation besetzen Asiye Zeria Bahar Tuluk und Valentina C. Sauer, während die Schnittstelle zur Kooperative vornehmlich Mara Schulte Eistrup und Justina Egging übernehmen. Ida Klein hat die vorläufige beratende Stimme im Schulausschuss inne, Finia Wünning übernimmt hier die Vertretung. Das erklärte Ziel des neuen Vorstand sei es, die Schüler des Kreises bestmöglich zu vertreten und Transparenz nach innen und außen zu wahren, teilt der Vorstand mit.

Von Allgemeine Zeitung