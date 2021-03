Donnerstag heulen 70 Sirenen

Kreis Coesfeld. Am Donnerstag (11.3.) findet um 11 Uhr auch im Kreis Coesfeld der landesweite Sirenenprobealarm statt. Durch den Probealarm soll sichergestellt werden, dass alle Systeme zur Warnung der Bevölkerung, zum Beispiel in Fällen von Großbränden oder Naturkatastrophen, voll funktionsfähig sind. Potenzielle Fehler oder Schwachstellen der Warnkonzepte sollen offengelegt werden. Auch die Warn-App „Nina“ des Bundes wird getestet. Die rund 70 Sirenen im Kreis werden am Warntag zentral von der Kreisleitstelle in Coesfeld ausgelöst. Der Probealarm besteht aus den Tönen für Entwarnung, Warnung, Entwarnung, die jeweils eine Minute lang zu hören sein werden, und endet gegen 11:10 Uhr. Das Signal für Entwarnung ist ein ununterbrochener Heulton, während das für Warnung durch ein Auf- und Abschwellen zu erkennen ist.

Von Allgemeine Zeitung