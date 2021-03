Spenden gesucht fürs Frauenhaus

Kreis Coesfeld. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Kreis Coesfeld unterstützt anlässlich des Internationalen Frauentags eine Sach-Spenden-Aktion des Frauen- und Kinderschutzhaus in Dülmen. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es Probleme gibt, die nicht erst seit der andauernden Pandemie herrschen“, sagt Johanna Holtrup, Vorsitzende der ASF. „Gleichstellung in der Gesellschaft, im Job und Care-Arbeit gibt es auch 2021 in Deutschland nicht. Täglich werden Frauen sexuell belästigt, täglich erfahren Frauen Gewalt und täglich verlieren Frauen ihr Leben, eben weil sie Frauen sind.“ Frauen und Kinder, die in ihrem Zuhause Gewalt erleben, schweigen oft aus Angst und Scham. „Durch den andauernden Lockdown und die wenigen sozialen Kontakte werden die Hürden um Hilfe zu bitten immer höher“, so Holtrup.

Von Allgemeine Zeitung