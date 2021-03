Mit Geimpft-Shirts zum Impfen anfeuern

Kreis Coesfeld. Geimpft!: So steht es groß auf den Shirts von Helmut und Gerda Bäumer. Das Senioren-Paar – Helmut Bäumer 85, seine Frau Gerda 83 Jahre alt – strahlt. „Alles ist sehr gut gelaufen“, sagt Gerda Bäumer nach dem Impfen im Impfzentrum in Dülmen. Die beiden Senioren aus Coesfeld möchten nicht meckern, sondern auch mal „danke“ sagen. „Die Impfbegleiter und alle Mitwirkenden im Impfzentrum in Dülmen waren sehr freundlich und hilfsbereit.“ Auch die Anfahrt klappte reibungslos – das Coesfelder Paar nutzte den ehrenamtlichen Hol- und Bringdienst von DJK Eintracht Coesfeld. „Wir waren angenehm überrascht von allem“, so Gerda Bäumer. Die zweite Impfung haben die beiden Senioren noch vor sich – am 21. März. Angst haben sie nicht. „Wie hatten keine Nebenwirkungen nach der ersten Impfung“, sagt Gerda Bäumer. „Wie es nach der zweiten wird, wissen wir natürlich noch nicht.“ Sogar mit der Terminvereinbarung hatten die Bäumers Glück – anders als viele andere Senioren. „Ich musste nur knapp 10 Minuten warten und konnte für meine Eltern beide gleichzeitig einen Termin machen“, berichtet Sohn Rolf Bäumer.

Von Viola ter Horst