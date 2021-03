Prostituierten-Beratungsstelle Tamar hofft auf die Kreise

Der Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld unterstützt den Antrag der Beratungsstelle. Es sei „notwendig, dieses Hilfepaket aus behördlicher Unterstützung und aufsuchender Beratung aufrecht zu erhalten, um echte Hilfeleistungen anbieten zu können, die nicht nur ein Verwalten der Prostitution bedeutet“, heißt es in der Stellungnahme. Seitdem die Beratungsstelle die in der Prostitution tätigen Menschen im Kreis Coesfeld aufsuche, gebe es hier erstmals ein psychosoziales Angebot, das auf den Bedarf dieser Gruppe ausgerichtet sei.

Die Beratungsstelle existiert seit 2018; die Frauen können sich innerhalb ihres Arbeitsmilieus – in den Bordellen, Wohnungen oder Wohnwagen – beraten lassen. Laut Tamar hat in den letzten Jahren die Anzahl von Armuts-Migrantinnen in der Prostitution, die aus den neuen EU-Ländern Bulgarien und Rumänien stammen, signifikant zugenommen. In den 2,5 Jahren des Bestehens der Beratungsstelle habe die Anzahl der Einzelberatungen und psychosozialen Begleitungen von Prostituierten kontinuierlich zugenommen, so Pfarrerin Reiche in dem Antrag. Auch Ausstiegsberatung leisten die Experten von Tamar. Von den 59 begleiteten Frauen in 2019 befinden sich 26 im Prozess einer beruflichen Neuorientierung oder haben die Tätigkeit als Sexarbeiterin aufgegeben, so Reiche. Sie verweist darauf, dass viele Prostituierte den Weg in die Illegalität gewählt hätten. Diese Frauen seien auf den normalen Zugangswegen nicht mehr zu erreichen. Aber auch viele angemeldeten Prostituierten verfügten nicht über das nötige Wissen, etwa, um sich vor sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen.