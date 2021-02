Kreis Coesfeld. Über das Wochenende haben sich 36 neue Corona-Infektionen bestätigt, wie das Kreisgesundheitsamt meldet. 103 Menschen sind zurzeit aktiv mit Corona infiziert. Die Neuinfektionen verteilen sich in den Städten und Gemeinden wie folgt: Ascheberg (9), Billerbeck (2), Coesfeld (8), Dülmen (4), Lüdinghausen (4), Nordkirchen (5) und Rosendahl (1), Senden (3). Aus dem Kreis werden 13 Personen stationär in den Krankenhäusern behandelt, in keinem Fall ist eine intensivmedizinische Betreuung notwendig. Bisher wurden 21 Fälle der britischen Mutation des Coronavirus festgestellt, von denen 15 Personen bereits genesen sind. Andere Virus-Varianten sind im Kreis Coesfeld zurzeit nicht bekannt. Den Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 32,2 an.

Von Allgemeine Zeitung