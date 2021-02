Allein schleppen oder Auftrag vergeben

Umzüge in Coronazeiten

Kreis Coesfeld. Es gibt wohl keinen klassischeren Freundschaftsdienst als die Hilfe bei einem Umzug. Doch wer in diesen Zeiten die Wohnung wechselt, sollte besser nicht seinen ganzen Freundeskreis zusammentrommeln. Denn die Kontaktbeschränkungen gelten auch in diesem Fall. Stefan Ludwig aus Dülmen wurde nach einem halben Jahr der Wohnungssuche endlich fündig und konnte im Dezember 2020 umziehen. Der 30-Jährige schildert, wie ein Umzug in Coronazeiten abläuft, ohne gegen die geltenden Regeln zu verstoßen.