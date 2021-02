72. Todesfall wegen Corona

Kreis Coesfeld. Corona fordert einen weiteren Todesfall: Eine über 90-jährige Frau aus Lüdinghausen ist verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen, auf 72. Am Mittwoch meldete das Kreisgesundheitsamt 14 neue SARS-CoV-2-Infektionen aus Ascheberg (2), Coesfeld (1), Havixbeck (1), Lüdinghausen (2), Nottuln (3), Olfen (2) und Senden (3) bestätigt. Damit sind derzeit insgesamt 91 Personen infiziert. In den Krankenhäusern werden 14 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 30,4. Insgesamt sind für den Kreis Coesfeld 3753 Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt. 3590 Infizierte werden als gesundet gemeldet. Aus Coesfeld (4), Lüdinghausen (7), Senden (2), Dülmen (2), Nordkirchen (1) und Rosendahl (1) sind insgesamt 17 Personen mit einer Corona-Mutation infiziert. Davon 13 mit der britischen Variante, bei vier weiteren ist der Typ noch nicht bestimmt.

Von Allgemeine Zeitung