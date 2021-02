54 Tonnen mehr Altkleider in 2020

Der Kreis Coesfeld stehe noch vergleichsweise gut da. Dies liege nicht zuletzt auch an den festen Abnahmekonditionen im Vertrag mit dem Textilverwerter Boudaya im Kreis Steinfurt. „Doch auch unser Verwerter hat uns schon deutlich gemacht, dass er das zu diesen Preisen nicht mehr lange durchhalten kann und um Stundung gebeten“, berichtet Schlütermann. „Früher gab es mal 400 Euro pro Tonne Altkleider, jetzt sind es oft nur noch 50 Euro“, nennt der DRK-Vorstand ein Rechenbeispiel für das Dilemma der Verwertungsgesellschaften. In anderen Regionen sei der Altkleidermarkt daher schon am Rande des Zusammenbruchs und die Sammlung vielerorts gestoppt worden. Dies wiederum habe dazu geführt, dass das das Aufkommen beim DRK-Kreisverband im Oktober 2020 sprunghaft gestiegen sei.

Wie die Diözese Münster in einer Pressemitteilung berichtet, werden mit Kreativität in den Pfarrgemeinden und Caritasverbänden neue Wege beschritten: In Kevelaer werden Möbel- und Haushaltsgegenstände bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten. In Waltrop dürfen maximal zwei Personen eines Haushalt eine halbe Stunde in der Kleiderkammer stöbern. Im Kreis Kleve fährt die Caritas Kleidungsstücke per Auto in die Notunterkünfte. Modelle, die auch im Kreis Coesfeld umgesetzt werden könnten? „Im Einzelfall können sicherlich Lösungen gefunden werden, aber ein genereller Bring- und Abholservice ist derzeit noch schwierig“, schränkt Schlütermann ein.

Dass mittlerweile der Altkleidermarkt häufig ein Zuschussgeschäft sei, habe auch die gewerblichen Sammler zurückgedrängt. „Das sind Rosinenpicker. Wenn das Geschäft für sie wieder lukrativ ist, kommen sie zurück“, kritisiert Schlütermann die Aufsteller der schlichten Container ohne Logo oder Hinweis auf karitative Zwecke. Fürs DRK, betont Schlütermann, sei das Altkleidergeschäft aber nach wie vor „ein wichtiger Baustein“.