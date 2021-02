Coronazahlen bleiben stabil

Kreis Coesfeld (fs). Die Coronazahlen bleiben am Freitag stabil. Acht Neuinfektionen stehen acht Gesundeten gegenüber. Die Zahl der aktiv Infizierten verharrt laut Kreisgesundheitsamt zum Start in Wochenende bei 115. Insgesamt haben sich nun im Kreis Coesfeld 3706 Menschen infiziert, 3520 sind bislang wieder genesen. 71 Personen sind im Kreisgebiet an Covid-19 gestorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist weiter leicht gesunken und liegt jetzt bei 24,5. Statistik: Kreis Coesfeld; Grafik: fs

Von Florian Schütte