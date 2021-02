Kostenlos mit Bus oder Zug zum Impfen

kREIS COESFELD. Einen besonderen Service bieten die Verkehrsunternehmen im Münsterland (RVM) den über 80-Jährigen an: Sie können mit einer Begleitperson für den Impftermin im Impfzentrum Dülmen kostenlos Bus oder Bahn zur Hin- und Rückreise nutzen. Als Fahrtberechtigung dient ein Personalausweis, mit dem die Impfwilligen ihr Alter nachweisen können. Sofern vorhanden, sollte der Terminnachweis zur Covid-19-Impfung ebenfalls vorgezeigt werden. Der Shuttle-Bus, der zwischen dem Dülmener Bahnhof und dem Impfzentrum pendelt, überbrückt halbstündlich die letzte Meile. „Mit der kostenlosen Beförderung der über 80-Jährigen setzen die Kreise und die Verkehrsunternehmen im Münsterland ein Zeichen und leisten einen Beitrag zur Pandemie-Bewältigung in unserer Region“, so Carsten Rehers, Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Mobilität Münsterland (ZVM).

Von Allgemeine Zeitung