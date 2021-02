Kita-Beiträge ohne weitere Befreiungen

Umgerechnet müsste der Kreis mit den neun Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt rund 620 000 Euro zusätzlich pro Jahr stemmen, wenn eine solche Beitragsbefreiung käme. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr bezeichnete die Forderung der SPD als „Wahlgeschenk“ angesichts der anstehenden Wahlen. Er verwies darauf, dass die Finanzierung nicht über die Rücklagen des Kreises laufen könne. Letztlich würden die Kommunen dann die Steuern anheben, und das würde Familien ebenso treffen. „Am Ende des Tages muss das einer bezahlen“, sagte er.

Norbert Vogelpohl von den Grünen meinte, dass „viele gute Gründe für den SPD-Antrag sprechen“. Doch die SPD habe es nicht für nötig gehalten, sich mit den Grünen im Vorfeld abzusprechen, wie der Antrag gemeinsam auf den Weg gebracht werden könnte. Die Grünen enthielten sich von daher bei der Abstimmung.

Die CDU lehnte „mit Blick auf die Gesamtlage“ den Antrag ab. Zumal die Bürgermeister in der Sitzung zu Beginn an die Politiker appellierten, umsichtig mit den Finanzen umzugehen. CDU-Fraktionschef Klaus-Viktor Kleerbaum sagte, dass die Forderungen außerdem nicht mit Dülmen und Coesfeld abgestimmt seien (die ein eigenes Jugendamt haben). Es sei Konsens, dass kreisweit die gleichen Beiträge angestrebt werden. Als weiteres Argument führte er an, dass er über die Landesebene sowieso in absehbarer Zeit Änderungen in Richtung Kita-Beitragsfreiheit erwarte.

Somit bleibt es ab August dieses Jahres bei den neuen Kita-Beiträgen, die die Kreis-Politik bereits voriges Jahr beschloss. Ab dann gelten neue Einkommensstufen. Statt zehn gibt es 34 Einkommensstufen. Das soll zu mehr Beitragsgerechtigkeit für die Eltern führen.

Ein weiteres Thema im Kreisausschuss betraf die Notbetreuung in den Kitas und die Beitragsfreiheit in dieser Zeit. Zwar gab es ein einstimmiges Ja für die Aussetzung der Elternbeiträge im Januar 2021. Norbert Vogelpohl von den Grünen hinterfragte aber, inwieweit von einer Notbetreuung zu sprechen sei, wenn die Kitas zu 50 Prozent weiterhin belegt seien und ob dies ein praktikabler Weg sei. Klaus-Viktor Kleerbaum von der CDU meinte, dass der bürokratische Aufwand und der Unmut der Eltern größer sei, wenn ein anderes Vorgehen eingeschlagen würde. „Der Druck auf die Eltern ist schon hoch genug“, stellte sich auch Johannes Waldmann von der SPD gegen Differenzierungen.

Für Februar steht die Entscheidung über die Kitabeiträge im Lockdown noch aus.

Inwieweit im Kreis Coesfeld die Kitas zurzeit tatsächlich belegt sind, konnte der Kreis nicht beantworten. „Wir haben keinen Überblick darüber, dazu müssten wir erst sämtliche Träger abfragen“, erklärte Dezernent Detlef Schütt auf Nachfrage im Ausschuss.