Vom Langläufer bis zu einstürzenden Dächern

Kreis Coesfeld. Manchmal kamen selbst die Streuwagen nicht mehr durch. Festgefahren in Verwehungen. Der Schnee bremste auch gestern noch den Verkehr im Kreis Coesfeld aus. Zu größeren Unfällen mit Verletzten ist es lauf Polizei und Leitstelle allerdings nicht gekommen. Stecken geblieben, in den Graben gerutscht – das waren die häufigsten Gründe für die Einsätze. „Es blieb bei Blechschäden“, so Polizei-Sprecherin Britta Venker.

Von Viola ter Horst