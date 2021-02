Kreis Coesfeld. Seit 2007 findet jeweils am Aschermittwoch ein Workshop für haupt- und ehrenamtlich engagierte Menschen in der hospizlich-palliativen Versorgung im Kreis Coesfeld statt. In 14 Jahren hat sich die Veranstaltung zu einer etablierten Informations- und Kommunikationsplattform auf Kreisebene entwickelt.

Von Allgemeine Zeitung