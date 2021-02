DRK eröffnet vier Testzentren

„Am besten, man meldet sich vorher über die Internetseite an“, sagt Christoph Schlütermann, Geschäftsführer der DRK-Soziale Dienste. Aber auch ohne Anmeldung können Interessierte vorbeikommen. Wichtig: Es werden ausschließlich symptomfreie Personen getestet.

Das Ergebnis des Schnelltests wird per Mail sofort zugestellt. „Man kann natürlich auch darauf im Testzentrum warten“, sagt Schlütermann.

Das Angebot gilt sowohl für Personen, die einen Test machen sollen als auch für Interessierte, die aus beruflichen oder privaten Gründen einen Nachweis benötigen.

Für Anspruchsberechtigte ist der Test kostenlos, alle anderen zahlen 35 Euro (fünf Euro Aufpreis, wer sich nicht über die Internetseite anmeldet, sondern erst vor Ort im Testzentrum). Anspruchsberechtigt sind zum Beispiel Kontaktpersonen von Infizierten, die das Gesundheitsamt festgestellt hat, Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie Besucher und Personen, die in Krankenhäusern oder Pflegeheimen untergebracht sind. Ob der Test im Testzentrum auch für Lehrer und Kita-Erzieher kostenlos ist, muss noch geklärt werden.

Nicht kostenlos ist der Test zum Beispiel für Personen, die für die Reise einen Schnelltest benötigen, für Unternehmen, die ihr Personal testen lassen wollen oder für Personen, die einen negativen Test für den Verwandtenbesuch oder eine andere private Angelegenheit haben möchten. „Ab einer Größe von etwa 50 Mitarbeitern können wir mit mobilen Teams auch zum Unternehmen kommen“, so DRK-Vorstand Christoph Schlütermann.

Neben den Schnelltests sind auch die aufwändigeren PCR-Tests möglich, die im Labor untersucht werden müssen (99 Euro). Diese Aufgabe übernimmt das Labor der Christophorus-Kliniken, das in der Lage ist, auch Corona-Mutationen zu entdecken. Der Labortest ist bereits nach einem Tag da, „das ist sehr schnell“, so Prof. Dr. Lutz Müller. Normalerweise dauere es mehrere Tage bis zu einem Ergebnis, wenn so ein Test verschickt werde. „Hier vor Ort können wir das schneller.“

Die Beteiligten versprechen sich mit dem neuen Angebot, dass sie die Infektionsketten noch besser und schneller durchbrechen können. „Unser Ziel ist, die Inzidenzzahlen gering zu halten“, so Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Gesundheitsamtes.

„Dass wir im Kreis Coesfeld mit Münster vergleichsweise niedrige Zahlen haben, hat auch mit der guten Zusammenarbeit vor Ort zu tun“, ist Schlütermann überzeugt. Die Wege sind kurz, die Beteiligten kennen sich: „Wir sind nah am Virus dran“, so Kreisdirektor Dr. Linus Tepe. Das Gesundheitsamt ermittle immer am selben Tag die Kontaktpersonen von Infizierten und schicke sie in Quarantäne. Das schnellen Testergebnis vom Labor vor Ort trage dazu bei, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und nun die Testzentren als weiterer Baustein. Umso mehr getestet wird, umso besser.

Bei größerem Bedarf können auch in anderen Orten Testzentren eröffnet werden, betonte DRK-Präsident Konrad Püning. Aus Nottuln gebe es bereits Anfragen.

Anmeldung

Online: www.drk-teststationen.de; www.drk-coe.de; oder vor Ort (einfach zur Öffnungszeit vorbeigehen) gegen Aufpreis. Mitzubringen: Personalausweis

Standorte: DRK-Haus

Coesfeld, Bahnhofstr. 128, DRK-Haus Dülmen, August-Schlüter-Str.32, DRK-Haus Lüdinghausen, Werderner Straße 8a, DRK-Haus Dülmen-Buldern, Clemensstr.15