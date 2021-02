Kreis Coesfeld wieder dunkelgelb

Kreis Coesfeld (vth). Mit dem Sieben-Tage-Inzidenzwert geht es weiter nach unten im Kreis Coesfeld: Er lag am Montag bei 37,6. Mit Münster (33) hat damit der Kreis Coesfeld in NRW erneut den niedrigsten Wert an Neuinfizierten in sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern. Auf der Karte des Robert-Koch-Instituts erscheinen der Kreis Coesfeld und Münster damit wieder in der besseren Stufe dunkelgelb.

Von Viola ter Horst