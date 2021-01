„Familien weiter entlasten“

Kreis Coesfeld. Zwar sollen ab August neue Kitabeiträge gelten, die sich für untere Einkommensstufen auszahlen und zudem durch wesentlich mehr Einkommensstufen mehr Gerechtigkeiten bieten sollen. Die SPD möchte aber an den Beitragssätze erneut etwas ändern. Eltern mit einem Jahreseinkommen bis 49 000 Euro sollen keine Kitabeiträge mehr zahlen, lautet ihre Forderung im Antrag zum Haushalt 2021. „Durch die Coronazeit hat sich einiges geändert“, sagte Margarete Schäpers (Havixbeck) von der SPD im Jugendhilfeausschuss. Familien seien durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit belastet. „Wir wollen ihnen entgegenkommen und die unteren Einkommensstufen weiter entlasten“, so Schäpers. „Andere Regionen verzichten ganz auf Kitagebühren“, sagte Heiner Kiekebusch (Dülmen) von der SPD. Die Grünen tragen die Forderungen mit. Christoph Schlütermann (Trägervertreter) gab zu bedenken, dass eine Beitragsfreiheit früher oder später sowieso über Land oder Bund kommen werde. „Da müssen wir nicht vorgreifen und deren Hausaufgaben machen.“ Statt dessen sollte der Blick mehr auf Qualität und Weiterbildung gelegt werden. Der CDU fand, dass noch zu viele X in der Gleichung seien. Wenn Beiträge nicht erhoben werden, müssen Kreis und Kommunen schließlich Geld dafür in die Hände nehmen. Die Verwaltung soll die finanzielle Auswirkung nun zunächst darstellen, im Kreisausschuss soll dann entschieden werden.

Von Viola ter Horst